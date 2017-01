Stando a quanto riferito da "Billboard", domenica 8 gennaio, in occasione dell'evento per l'assegnazione dei Golden Globe 2017, ci sarà anche Sting nella squadra dei presentatori già annunciata in parte.

Il conduttore ufficiale di questa settantaquattresima edizione sarà Jimmy Fallon; Sting si unisce a una lista di co-presentatori che comprende Steve Carell, Anna Kendrick, Viola Davis, Matt Damon, Chris Pine, Sofia Vergara, Amy Schumer, Brie Larson e molti altri.

Ls cerimonia di premiazione andrà in onda in Italia su Sky Atlantic, in diretta, in contemporanea con gli Stati Uniti (a partire dall’una di notte di lunedì 9 gennaio).