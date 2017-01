E' nata in Iran nel 1988, durante la guerra del Golfo, si chiama Helly Luv ed è considerata qualcosa di simile alla Beyoncé curda, la Madonna dei peshmerga o la Shakira del Medio Oriente.

In un'intervista rilasciata al "Corriere" ha raccontato di essere fuggita dalla guerra, da piccolissima, con la famiglia - prima in Turchia in un campo profughi, per poi trasferirsi in Finlandia

Ero l’unica in classe con i capelli e gli occhi scuri. Mi prendevano in giro.

A 18 anni sceglie di trasferirsi a Los Angeles per intraprendere una carriera nella musica. Infine torna in Iraq, dove trova ancora la guerra:

Ero qui a Erbil quando Isis ha attaccato per la prima volta.

La fortuna però le sorride e il successo arriva velocemente: si esibisce per la Regina Elisabetta, diventa testimonial per la Nike in Finlandia, ha un ruolo in "Peshmerga" di Bernard-Henri Lévy e sfila a Cannes.

Nel 2015 incide il brano "Revolution", e nel video la si vede combattere i jihadisti in tuta mimetica aderente e décolleté dorate. Racconta:

Quando ho sentito cosa stava facendo Isis a questo popolo ho deciso di usare la mia musica come un’arma per difenderlo.

Il clip è stato girato a tre chilometri dalla linea del fronte e i miliziani di Al Baghdadi non hanno gradito, attaccando il set durante le riprese e arrivando a minacciare la cantante di morte: