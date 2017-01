Sarà un bizzarro crossover televisivo, quello che - stando a quanto riporta "Deadline" - si vedrà in una nuova serie per il canale tv Viceland (legato al brand editoriale Vice). Il programma si chiamerà "What Would Diplo Do?" - ovvero "Cosa farebbe Diplo?" - e vedrà come protagonista l'attore James Van Der Beek, che tutti ricorderanno come Dawson, del fortunatissimo teen drama "Dawson's Creek" (che venne prodotto fra il 1998 e il 2003).

Van Der Beek impersonerà proprio il dj e guru dell'EDM Diplo, nella serie che è stata descritta come molto ironica e divertente, scritta da Van Der Beek in persona (che ne è anche produttore esecutivo insieme al dj). Il regista Spike Jonze farà da patron e guida per tutta l'operazione, per buona pesa.

Non è la prima volta che Van Der Beek veste i panni di Diplo: era già accaduto previously portrayed Diplo in un video promozionale per un evento organizzato dalla label Block Party. Eccolo: