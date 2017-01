In vista dell'uscita - il prossimo 7 aprile - del nuovo album "InFinite", i rocker britannici Deep Purple hanno condiviso online il lyric video ufficiale del brano "Time For Bedlam" (pezzo, ovviamente, incluso nel disco). Non è ancora stato ufficialmente annnciato, ma secondo alcuni rumour il brano sarà anche la title track di un EP previsto per il prossimo 3 febbraio, che conterrà anche tre canzoni che non fanno parte della tracklist del nuovo album (“Paradise Bar”, la strumentale “Uncommon Man” e “Hip Boots”).

Stando alle informazioni raccolte dal fansite specializzato "Darker Than Blue", il nuovo album uscirà in formato CD, CD+DVD e doppio LP + DVD. Sono previsti anche due cofanetti: “small fan box” e “large fan box”: alcuni sostengono che il "large fan box" conterrà will contain il CD, il DVD e il vinyl, oltre a tre singoli su vinile a 10" e una t-shirt.