Ha fatto il suo debutto in questi giorni il primo spot ufficiale del Festival di Sanremo 2017, in programma dal 7 all'11 febbraio. Lo spot riprende il tema del "Tutti cantano Sanremo" già utilizzato dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti per le precedenti edizioni - una sorta di versione aggiornata del baudiano "Perché Sanremo è Sanremo": protagonisti dello spot sono tre feti che, ancora in grembo alle rispettive madri, intonano "Non ho l'età" in una versione inedita.



La canzone scritta da Nisa, Mario Panzeri e Gene Colonnello e presentata da Gigliola Cinquetti al Festival di Sanremo 1964 - edizione che vinse - è infatti riarrangiata in versione downtempo e trip hop e ricorda molto "Teardrop" dei Massive Attack: e proprio al video della canzone dei Massive Attack sembra ispirato lo spot del Festival di Sanremo 2017.