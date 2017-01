L'eponimo album di debutto della band guidata da Jim Morrison tornerà nei negozi il prossimo 31 marzo sotto forma di un cofanetto speciale che celebrerà i 50 anni trascorsi dalla sua prima pubblicazione.



"The Doors: 50th anniversary deluxe edition", questo il titolo del box set, articolato in tre cd, conterrà le versioni rimasterizzate, sia stereo che mono, del disco originale e un disco dal vivo con la registrazione di un concerto tenuto dai Doors a San Francisco nel marzo del 1967. All'interno del cofanetto sarà incluso anche il vinile del disco con le tracce in mono, rimasterizzate.





L'annuncio arriva nella oggi, mercoledì 4 gennaio, un giorno particolarmente importante per la storia dei Doors: quest'oggi, infatti, Venice - una zona di Los Angeles dove i Doors mossero i loro primi passi - ospita le c elebrazioni per il cinquantesimo anniversario dall'uscita del disco d'esordio del gruppo . Tra gli invitati alla alla cerimonia ci sono i due elementi superstiti del gruppo, il chitarrista Robby Krieger e il batterista John Densmore, ma anche i familiari del tastierista Ray Manzarek e del frontman Jim Morrison.