Dei Jarvis si era molto parlato (e scritto) qualche mese fa, nei giorni precedenti alla partenza di X Factor 10. Il quartetto milanese, eletto "Best MTV New Generation Artist" agli ultimi MTV Music Awards, aveva partecipato ai provini dell'edizione 2016 del talent show e, superate tutte le varie fasi delle audizioni, era riuscito ad accedere alla rosa dei 6 gruppi scelti per partecipare agli homevisit, ovvero la selezione finale. Alvaro Soler, caposquadra della categoria delle band, aveva deciso di promuoverli tra i 12 concorrenti in gara ad X Factor, ma i Jarvis si erano ritirati, lasciando il posto ai Soul System - che hanno poi vinto il talent show. Ora, si torna a parlare del quartetto per novità che riguardano la formazione: con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, infatti, il cantante Francesco Bertoli ha annunciato di aver lasciato la band. Proseguirà da solista, come lui stesso ha scritto sul popolare social network:





Dopo il post di Francesco Bertoli, i Jarvis hanno pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della band un post nel quale fanno sapere che continueranno anche senza il cantante: