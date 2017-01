Qualche settimana fa, lo scorso novembre, il gruppo guidato da Chris Martin aveva chiesto ai suoi fan di mandargli alcune clip per quello che era stato battezzato l'"Amazing Day global film project". Il risultato è stato svelato dai Coldplay nelle ultime ore: combinate tra loro, come in un collage, le clip dei fan hanno composto quello che si potrebbe definire come il videoclip (ufficiale?) di uno dei brani contenuti all'interno dell'ultimo album in studio della band, "A head full of dreams", "Amazing day". La canzone è la prima che i Coldplay hanno fatto ascoltare al pubblico, tra tutte quelle contenute nel disco: Chris Martin e soci la suonarono dal vivo, in anteprima di qualche mese rispetto alla pubblicazione dell'album, sul palco del Global Citizen Festival di New York, nel settembre del 2015.