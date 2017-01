SoundCloud, come noto, naviga da ormai alcuni anni in cattive acque e non rende noti i propri conti dal 2014: quell'anno, l'azienda chiuse con una perdita di ben 39 milioni di euro, contro i 21,3 dell'anno precedente. La scorsa estate il sito specializzato Bloomberg.com aveva raccolto alcune indiscrezioni secondo le quali i proprietari di SoundCloud Ltd. avevano messo in conto l'idea di una vendita della compagnia per una quota non inferiore al miliardo di dollari e a settembre alcune testate come il "Financial Times" e "Variety" avevano riferito di un possibile acquisto di SoundCloud da parte di Spotify.



Secondo le ultime voci, tuttavia, la società svedese avrebbe cambiato idea, rinunciando all'acquisizione di SoundCloud. Si sarebbe invece fatto avanti Google: il gigante della Rete avrebbe intenzione di acquistare la società di streaming con sede a Berlino - che ad oggi vanta più di 175 milioni di utenti in tutto il mondo - pagandola la metà rispetto a quanto l'avrebbe pagata Spotify, vale a dire 500 milioni di dollari.