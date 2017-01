La cantautrice siciliana salita alla ribalta nell'estate del 2013 grazie al singolo "Alfonso" ha svelato la data d'uscita del suo primo romanzo, "Se non ti vedo non esisti": il libro, che era stato annunciato già lo scorso novembre, arriverà nelle librerie italiane il prossimo 19 gennaio, edito da Rizzoli. Levante lo ha scritto su Facebook, pubblicando anche la copertina del libro:





Il 2017 sarà anche l'anno che vedrà Claudia Lagona - questo il vero nome della cantautrice - consegnare al mercato il suo nuovo album in studio, l'ideale successore di "Abbi cura di te" del 2015: il disco non ha ancora una data d'uscita, ma dovrebbe comunque essere pubblicato prima del prossimo maggio. Proprio a maggio, infatti, Levante sarà impegnata con le prime date del nuovo tour, battezzato "Nel caos" (sarà questo il titolo del nuovo disco?), che la vedranno esibirsi dal vivo in queste città - i biglietti sono già in vendita da qualche settimana:4 maggio - Roma, Atlantico Live5 maggio - Perugia, Afterlife liveclub6 maggio - Bologna, Estragon Club11 maggio - Milano, Alcatraz13 maggio - Roncade (TV), New Age club13 maggio - Venaria Reale (TO), Teatro ConcordiaLevante sarà tra gli ospiti dell' album congiunto di J-Ax e Fedez , "Comunisti col Rolex", in uscita il prossimo 20 gennaio: la cantautrice ha registrato insieme ai due rapper e al frontman dei Kolors, Stash Fiordispino, il singolo "Assenzio", scelto come secondo estratto dal disco.