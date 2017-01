Il prossimo 10 gennaio cadrà il primo anniversario dalla scomparsa di David Bowie: l'iconico artista britannico si spense a New York due giorni dopo aver compiuto 69 anni e dopo aver consegnato al mercato quello che resterà alla storia come il suo ultimo album in studio pubblicato quando era ancora in vita, "Blackstar", registrato nei mesi precedenti, quando la malattia lo stava ormai consumando. Per omaggiare il compianto Duca Bianco ad un anno dalla sua scomparsa e per celebrare anche quello che sarebbe stato il suo 70esimo compleanno, nei prossimi giorni il Regno Unito ospiterà una serie di iniziative dedicate a David Bowie, che comprendono giornate nei musei a tema Bowie, proiezioni e pubblicazioni. Abbiamo raccolto le principali in questo listicle...