Gli organizzatori del Coachella hanno svelato il cartellone con tutti i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco dell'edizione 2017 del festival ospitato in quel di Indio, in California, nel deserto californiano. Quest'anno, la manifestazione si svolgerà nei fine settimana compresi tra il 14 e il 16 aprile e tra il 21 e il 23 aprile 2017: gli headliner saranno i Radiohead, Beyoncé, Kendrick Lamar.



Tra i nomi presenti nel cartellone del Coachella 2017 spiccano quelli di Lorde, Hans Zimmer, gli XX, Bon Iver, i New Order e Father John Misty. La cantautrice neozelandese tornerà a calcare il palco del Coachella a distanza di tre anni dalla sua prima volta, avvenuta nel novembre del 2014 e per l'occasione dovrebbe presentare dal vivo i brani contenuti all'interno del suo nuovo album, l'ideale sequel di "Pure heroine" del 2013, al quale sta lavorando da ormai diversi mesi. Hans Zimmer, invece, farà ascoltare alcune delle sue più celebri composizioni, tratte dalle colonne sonore di film come "Il cavaliere oscuro", "Il gladiatore" e "Il Re Leone".



Ecco, qui sotto, il cartellone completo del festival: