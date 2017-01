La sera del 31 dicembre scorso Keith Urban ha suonato sul palco del Bicentennial Capitol Mall State Park di Nashville per il concerto di Capodanno: la performance del cantautore australiano lo ha visto anche omaggiare, in un medley, alcuni dei grandi musicisti che ci hanno lasciato nel corso del 2016, accompagnato dalla sua chitarra acustica, da George Michael (ricordato con "Careless whisper") a Leonard Cohen (omaggiato con "Hallelujah"), passando per Glenn Frey degli Eagles ("Take it easy"), David Bowie ("Heroes"), Merle Haggard ("Mama tried"), fino ad arrivare a Prince (del quale ha eseguito "Purple rain") - sul palco, Keith Urban è stato anche raggiunto da sua moglie Nicole Kidman.





A poche ore di distanza dall'esibizione a Nashville, Keith Urban ha pubblicato su YouTube una versione "domestica" del medley con i tributi ai compianti artisti: potete vedere la clip proprio qui sotto.