Partiranno domani, mercoledì 4 gennaio 2017, i "Mercoledì Live", l'iniziativa promossa da SIAE con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per sostenere la musica dal vivo su tutto il territorio nazionale e favorire le esibizioni dal vivo di cantautori e musicisti. L'obiettivo dei "Mercoledì Live" è di semplificare l'organizzazione di spettacoli in aree non professionali (titolari di bar e ristoranti) puntando su una tariffa forfettaria agevolata per gli eventi gratuiti organizzati nei pubblici esercizi. Spiega infatti il presidente di SIAE, Filippo Sugar:



"Dopo una prima sperimentazione in Puglia, nella primavera dello scorso anno, e il confronto con alcuni operatori del settore avvenuto anche tramite l’intervento del Comune di Milano, il Consiglio di Gestione di SIAE ha deciso di allargare il progetto a tutto il territorio nazionale per i primi sei mesi del 2017, puntando su una tariffa forfettaria agevolata per gli eventi gratuiti organizzati nei pubblici esercizi, senza limitazioni di repertorio né di età per gli autori e i musicisti. Il nostro obbiettivo è quello di incrementare il numero di eventi di musica dal vivo, legandoli alla promozione della compilazione e riconsegna online del programma musicale, attraverso la piattaforma mioBorderò, che consente una ripartizione più rapida e analitica del diritto d’autore".



La tariffa forfettaria prevista è di 25 euro più IVA, con una riduzione del 50% circa della tariffa media per questo tipo di intrattenimenti; gli organizzatori potranno richiedere il rilascio del permesso anche online.



"Come SIAE crediamo molto in questa iniziativa" - prosegue Filippo Sugar - "per gli autori, soprattutto i più giovani, l’esibizione live rappresenta un’opportunità insostituibile per relazionarsi direttamente con il pubblico e far conoscere la propria musica".



La sperimentazione durerà da gennaio fino a giugno 2017: dopo i primi sei mesi, SIAE valuterà se stendere il progetto anche ad altri periodi.