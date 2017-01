Si è spento la sera del 31 dicembre, esattamente un giorno dopo quello che resterà alla storia come l'ultimo concerto dei Pooh, lo storico fonico del gruppo guidato da Roby Facchinetti, Osiride Gozzi. Il fonico, che aveva 70 anni ed era malato da tempo, cominciò a collaborare con i Pooh dalla metà degli anni '70 e fino agli anni '90, come ricorda Red Canzian nel post pubblicato su Facebook per ricordarlo: "Io e Stefano (D'Orazio, ndr) lo 'scoprimmo' in una sala da ballo di Godo dei Russi, dove lavorava con un altro gruppo".





"Sei stato con noi per oltre 25 anni, lavorando con una passione impareggiabile, facendo anche dei miracoli veri quando portare in tournée per l'Italia spettacoli con mega strutture come la nostra era quasi impossibile", ricorda invece nel suo tributo al fonico il frontman dei Pooh, Roby Facchinetti.