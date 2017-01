L'11 febbraio del 1977 David Bowie pubblicava il primo singolo estratto dall'album "Low" (che era uscito circa un mese prima, il 14 gennaio): sul lato a del 45 giri c'era il brano "Sound and vision", mentre sul lato b c'era "A new career in a new town". Il 10 febbraio 2017, per festeggiare i 40 anni trascorsi dall'uscita di "Sound and vision" come singolo verrà consegnato al mercato un vinile picture disc del brano: il lato a presenterà una versione rimasterizzata della canzone, mentre il lato b conterrà il remix della traccia a cura di Sonjay Prabhakar, già pubblicato nel 2013. Sulle due facciate saranno stampate immagini tratte da "L'uomo che cadde sulla Terra", il film del 1976 diretto da Nicolas Roeg, nel quale l'iconico artista britannico vestiva i panni del protagonista. L'annuncio è stato dato sui canali social ufficiali di David Bowie:







Il vinile dell'ultimo album in studio della voce di "Heroes", "Blackstar", è risultato essere il più venduto del 2016 nel Regno Unito, sopra a "Back to black" di Amy Winehouse, alla colonna sonora di "Guardians of the galaxy" e "A moon shaped pool" dei Radiohead. La BPI, acronimo di British Phonographic Industry, corrispettivo britannico della nostrana FIMI, ha fatto sapere che il 2016 è stato un anno particolarmente importante per il formato vinile, nel Regno Unito: nel corso dell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, infatti, la vendita dei vinili si è spinta fino a 3,2 milioni di copie vendute, un incremento del 53% rispetto all'anno precedente e il miglior risultato mai raggiunto negli ultimi 25 anni.