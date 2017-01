Cominciano a trapelare i primi dettagli in merito ai biglietti del concerto che il prossimo 1° luglio il rocker di Zocca terrà all'Autodromo di Modena per festeggiare i 40 anni di carriera, l'atteso "Modena Park 2017" (così come è stato battezzato). Attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, Giamaica Management - la società che cura gli interessi di Vasco Rossi - ha fatto sapere che, in seguito alla rottura con Live Nation, la vendita dei biglietti per il concerto di Modena è stata affidata alla società bolognese Best Union, attraverso il circuito on line Viva Ticket. La data di messa in vendita dei biglietti per "Modena Park" e le modalità di acquisto saranno comunicate il prossimo 17 gennaio con una conferenza stampa che si terrà presso la sede milanese della S.I.A.E.: i soci del Blasco fanclub avranno accesso ad una prevendita a loro dedicata.



Ecco, di seguito, il post integrale:

"Giamaica management ha in queste settimane individuato in BEST UNION il nuovo soggetto in grado di garantire, attraverso il circuito di vendita on line VIVA TICKET, la massima pulizia e trasparenza nella vendita dei biglietti per il concerto Evento, Unico et irripetibile, in quel di Modena..Modena Park. il prossimo 1 luglio.

?Giamaica, inoltre, informa che porrà S.I.A.E. e Associazione dei Consumatori nella condizione e nel ruolo di verifica delle modalità di vendita dei biglietti per combattere il mercato secondario.

Non è stato facile, né tantomeno indolore, dover prendere la decisione di interrompere l'ormai annoso rapporto commerciale con Live Nation, la multinazionale che pare abbia praticato il sistema di mercato secondario nella vendita di biglietti on line.

Pur essendone totalmente estraneo, Vasco Rossi, nell’ottica della trasparenza che lo ha contraddistinto in tutti questi 40 anni di Fronte del Palco, ha coerentemente scelto la “resistenza” e, forzatamente, il “cambiamento”.

?Punto e a capo.

?Per la nostra festa “epocale” si ricomincia da zero, con l’auspicio di avere identificato un sistema totalmente nuovo di vendita, rivoluzionario e che rappresenti soprattutto una novità rispetto ai metodi storici.

La data di messa in vendita dei biglietti per l’evento di Modena Modena Park, e le modalità di acquisto saranno comunicate attraverso tutti i canali di informazione ufficiali, con una conferenza stampa che si terrà il 17 gennaio prossimo, presso la sede milanese della S.I.A.E.

Sarete informati su tutto quello che c’è da sapere e, naturalmente, non si preoccupino i soci del Blasco fanclub che avranno, come sempre, la prevendita a loro dedicata.

Certi che vi saranno gradite le novità, aggiungiamo infine che Giamaica lavora per il miglioramento, consapevole che la questione “mercato secondario” non è di immediata soluzione ma è necessario e nostro dovere contrastarlo, per quanto è in nostro potere fare. Anche invitando il pubblico a NON cadere nei siti che offrono biglietti a prezzi maggiorati".