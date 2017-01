Bruce Springsteen è stato ospite del format "WTF" del comico statunitense Marc Maron, che vede quest'ultimo intervistare personaggi famosi e pubblicare poi online i podcast delle interviste. Marc Maron ha raggiunto il Boss nel New Jersey e insieme hanno parlato della sua infanzia, della relazione difficile con suo padre Douglas, della depressione e, soprattutto, della vittoria di Donald Trump alle presidenziali statunitensi dello scorso novembre. Springsteen, che lo scorso settembre ha pubblicato la sua autobiografia "Born to run", si è dichiarato spaventato dai cambiamenti che la vittoria di Trump e la sua politica potrebbero portare alla società americana:



"Mi sentivo disgustato, prima, ma non avevo mai provato quel senso di paura che tu puoi sentire ora. Hanno davvero la competenza di essere messi in questa posizione di responsabilità? Quando lasci uscire fuori il genio dalla lampada - parlo di xenofobia, razzismo e intolleranza - non riuscirai a rimetterlo nella lampada facilmente. La mia paura è che la società civile e il Paese possa cambiare in maniera irreversibile".



Marc Maron ha poi suggerito a Springsteen che la vittoria di Trump potrebbe ispirare al Boss la scrittura di un disco politico, magari dedicato proprio al nuovo presidente degli Stati Uniti. Il Boss ha risposto:



"Non lo so se lo farò, perché non mi piace pensare cose del tipo: 'Okay, adesso faccio un disco su Trump'. Mi ci vorrà un po' per digerire tutte quelle cose. E io posso fare un disco basato su ciò che riesco a scrivere in un determinato momento. A volte finisco per scrivere cose che sanno di attualità, altre volte no. Ma proprio ora siamo muniti di un buon arsenale di materiale...".