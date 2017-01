Robbie Williams sfila nello spazio che separa il palco dal pubblico, batte il cinque ai fortunatissimi in prima fila, attaccati alle transenne, mentre sul palco la sua band continua a suonare "Auld lang syne": sembra contento dell'entusiasmo dei fan e sorride. Poi risale sul palco e va verso un piccolo tavolinetto su cui sono appoggiati dei bicchieri. Prende in mano una piccola boccetta e la spreme, lasciando cadere il liquido sull'altra mano: con la bocca fa una smorfia strana, sembra quasi schifato. E comincia a strofinarsi, passando quel liquido sul palmo e sul dorso di entrambe le mani. Il tutto è successo la notte del 31 dicembre scorso, durante l'esibizione dell'ex frontman dei Take That al "Robbie Rocks Big Ben Live", concerto trasmesso dalla tv britannica dal Central Hall di Westminster, vicino al Big Ben. Probabilmente, il cantante pensava che le telecamere della BBC non riprendessero quel momento, che invece è stato immortalato e non lascia dubbi: Robbie Williams si è disinfettato le mani dopo aver toccato quelle dei suoi fan. La sequenza, inequivocabile, potete rivederla nel video che trovate qui sotto: