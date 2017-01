Gli Aerosmith hanno da poco annunciato il tour d'addio che li vedrà suonare per l'ultima volta insieme sullo stesso palco, prima di mettere la parola fine ad una carriera lunga quasi 50 anni (47, per l'esattezza). La tournée, battezzata "Aero-Vederci baby!", partirà ufficialmente il prossimo 17 maggio da Tel Aviv, in Israele, e porterà Steven Tyler e soci ad esibirsi in giro per l'Europa fino all'8 luglio, facendo tappa anche nel nostro Paese il 23 giugno (la band sarà in scena a Firenze). Alle 17 date di cui si compone attualmente il calendario, però, se ne aggiungeranno presto delle altre, fuori dal Vecchio Continente. A lasciarlo intendere, in un'intervista concessa a Metal Express Radio, è stato il chitarrista Brad Whitford. Il musicista ha fatto sapere che il tour comincerà sì nel 2017 ma che potrebbe essere molto lungo, tenendo impegnati gli Aerosmith anche per i prossimi cinque anni:



"Lo abbiamo chiamato il tour di addio ma probabilmente ci terrà impegnati per i prossimi tre o cinque anni: suoneremo negli States, in Sud America, in Europa e in Giappone, quindi ci metteremo un po'".



Prima di dire definitivamente addio al loro pubblico, però, gli Aerosmith potrebbero consegnare al mercato un nuovo album in studio, l'ultimo della loro carriera, come rivelato dallo stesso Brad Whitford:



"Stiamo parlando della possibilità di fare altra musica. È difficile ora che Steven Styler è impegnato con la sua band. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Non so quando succederà. Ma siamo pieni di idee".



L'ultimo album in studio pubblicato dagli Aerosmith è "Music from another dimension!", uscito nel 2012. Nel corso di questi quattro anni i vari membri della band sono stati impegnati in vari progetti paralleli agli Aerosmith. Nel 2014 il chitarrista Joe Perry ha pubblicato il suo terzo disco solista, "Joe Perry's Merry Christmas", mentre nel 2015 Brad Whitford si è ricongiunto a Derek St. Holmes, cantante con il quale negli anni '80 formò il duo Whitford/St. Holmes, per un mini-tour. All'inizio del 2016 il bassista Tom Hamilton è stato arruolato nei Thin Lizzy per la tournée della loro reunion e lo scorso luglio il frontman Steven Tyler ha pubblicato il suo primo album in studio solista, "We're all somebody from somewhere".