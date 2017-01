Il leggendario cantante metal Ronnie James Dio tornerà a calcare i palchi (nonostante sia scomparso nel 2010) del mondo come ologramma, insieme ai Dio Disciples - che già avevano utilizzato lo stratagemma per la loro esibizione al Wacken Open Air dell'agosto 2016.

A confermarlo è Jeff Pezzuti, CEO dell'azienda che si è occupata di creare l'ologramma: a quanto pare Dio sarà presente in tutti i concerti per almeno sei-sette brani ogni sera, mentre al resto delle canzoni penseranno i cantanti Ripper Owens and Oni Logan.

Per creare l'ologramma che sarà in tour, saranno utilizzate immagini di Ronnie James relative a diversi periodi, anche precedenti al 1998 (per il concerto al Wacken, invece, è stata usata la sua immagine del tour di "Dream Evil").

Le date del tour non sono ancora state rese nota, al momento, ma saranno comunicate a breve.