Henry Rollins - ex frontman di State of Alert, Black Flag e Rollins Band (ora attore, conduttore televisivo e radiofonico, nonché scrittore) - in una recente intervista rilasciata al magazine online "Moshcam" ha risposto a una domanda sulla sua vecchia e seminale band, i Black Flag appunto.

La domanda verteva su come Rollins pensa verrebbero accolti i Black Flag se si formassero e fossero dunque una band nata 40 anni fa; la sua risposta è stata:

Non so se la società americana ora contenga gli ingredienti che portarono alla nascita dei Black Flag. Coi cellulari, Bandcamp e tutte quelle comodità non credo che i Black Flag - nati dalla rabbia, dall'oppressione poliziesca, dal fatto di avere i telefoni sotto controllo e dall'essere bersaglio della violenza delle altre persone - oggi riuscirebbero a convogliare il giusto livello di rabbia e lucidità necessari. Non so se ci siano questi elementi per dare forma e carattere a quel tipo di musica. Credo che i Black Flag siano stati un prodotto specifico della California di fine degli anni Settanta e primi Ottanta California, dove i poliziotti andavano ai concerti per picchiare i ragazzi e girava un sacco di droga che ammazzava i giovani - tanga amfetamina ed eroina - anche se quella c'è ancora oggi, sfortunatamente.

Ha poi continuato: