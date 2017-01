La regina delle festività Mariah Carey è stata headliner del grande evento di Capodanno tenutosi a Times Square, New York, come da tradizione - il "Dick Clark’s Rockin’ New Year’s Eve".

La Carey è stata ingaggiata per un mini-set di tre brani, "Emotions", "We Belong Together" e "Auld Lang Syne". Proprio durante la prima, però, c'è stata una problematica con il playback, per cui la cantante si è trovata spiazzata, essendo saltata la traccia vocale di riferimenot su cui lei avrebbe dovuto mimare la performance. Mariah, visibilmente scocciata, ha interrotto la sua esibizione eh a detto al pubblico:

Sto cercando di fare del mio meglio, qui

Alcune fonti hanno riferito a "Billboard" che l'incidente è imutabile alle tempistiche ristrette per le prove, che hanno impedito di mettere a punto l'intero meccanismo per la serata.