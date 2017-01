"Auld Lang Syne", nota in Italia come "Valzer delle candele", è una canzone tradizionale diffusissima nei paesi di lingua inglese, dove viene cantata soprattutto nella notte di capodanno per dare l'addio al vecchio anno. Il titolo della canzone è un'espressione scozzese ormai accolta nei dizionari della lingua inglese, dove è tradotta letteralmente come "old long since", o, in modo meno letterale ma più corretto, "the good old days" nel senso de "i bei tempi andati". Dal 1896 è documentata l'usanza sulle due sponde dell'Atlantico di salutare l'anno nuovo sulle note di "Auld Lang Syne".

Molti artisti pop e rock hanno cantato, dal vivo o su disco, la propria versione di questo brano tradizionale. Ve ne proponiamo alcune - scegliete quella che preferite per il vostro Capodanno. Auguri da Rockol!

Bruce Springsteen



Prince



Rod Stewart



Billy Joel



Beach Boys



James Taylor



Mariah Carey



Royal Scots Dragon Guard