Forse anche per via del titolo tristemente evocativo, nell'ultima classifica britannica del 2016 "Last Christmas" degli Wham! è (ri)entrata, a trentadue anni dalla prima uscita, in Top Ten al settimo posto. Gli streaming della canzone nella sola Gran Bretagna sono stati tre milioni e seicentomila.

Anche il greatest hits di George Michael uscito nel 1998, "Ladies & Gentlemen", ha visto le proprie vendite crescere del 5625% e rientrare in Top Ten per la prima volta dopo 17 anni, al numero 8 (all'uscita era stato al numero uno per otto settimane).

E il singolo in vinile più venduto della settimana in UK è la recente riedizione di "Freedom '90", uscita due anni fa.