Sono bastate 753.194 copie a "25" di Adele per risultare l'album più venduto dell'anno in Gran Bretagna. Già nel 2015, "25" era risultato l'album più venduto in UK con 2.495.899 copie. Negli ultimi 25 anni, mai era successo che l'album più venduto lo fosse con così (relativamente) poche copie vendute, ad eccezione del 2013, quando "Midnight memories" degli One Direction risultò il best seller dell'anno con "sole" 684.754 copie.

"25" è il terzo album nella storia a risultare il più venduto in Gran Bretagna per due anni consecutivi; era già successo a "Bridge over troubled water" di Simon e Garfunkel (nel 1970 e 1971) e a "Stars" dei SImply Red (1991 e 1992).

Va comunque segnalato che, tecnicamente, il disco più venduto dell'anno in UK è una compilation: la novantacinquesima edizione della "storica" Now That's What I Call Music!", che ha venduto 867.959 copie.

Fra i singoli, il più venduto dell'anno in Gran Bretagna è risultato "One dance" di Drake, che ha smerciato (fra vendite e streaming) un milione e 950.000 unità.