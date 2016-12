E' stata resa nota la lista dei cittadini britannici che riceveranno onorificenze dalla Regina d'Inghilterra nel prossimo anno. Fra gli insigniti c'è Ray Davies dei Kinks, prossimamente Sir Ray Davies, che ha dichiarato:



"Inizialmente la notizia mi ha sorpreso, intimidito, rallegrato e anche un po' imbarazzato; poi, dopo averci pensato, ho deciso di accettare l'onorificenza a nome della mia famiglia, dei miei estimatori e di tutti coloro che sono stati di ispirazione per le mie composizioni".



Nel 2004 Davies aveva ricevuto l'onorificenza di CBE (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire).



Anche Victoria Adams Beckam, già Spice Girl ora impegnata nella moda, riceverà un OBE (Order of the British Empire); suo marito David Beckam l'aveva ricevuto tredici anni fa.