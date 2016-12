I primi esami condotti sul corpo di George Michael, la star britannica di origini greche scomparsa lo scorso giorno di Natale, non sono riusciti a fornire le cause del decesso che ha gettato nello sconforto il mondo del pop: a farlo sapere - riferiscono diverse testate britanniche - è la stessa polizia di Goring-on-Thames, nell'Oxfordshire, dove il cantante ha trovato la morte lo scorso 25 dicembre. Gli inquirenti, che continuano a ritenere il decesso "inspiegabile ma non sospetto", hanno fatto sapere di voler procedere con ulteriori analisi, il cui esito, tuttavia, sarà reso noto solo tra diverse settimane.

Per il momento, non sono ancora stati rivelati i dettagli sulle cerimonie funebri organizzate per dare l'ultimo saluto a Michael: secondo indiscrezioni di stampa, la famiglia dell'artista avrebbe intenzione di organizzare due funzioni, una privata, alla quale saranno ammessi solo gli intimi del cantante, e una pubblica, a beneficio dei fan. Ad almeno una delle esequie dovrebbe presenziare anche Elton John, che sarebbe atteso per un'esecuzione commemorativa di "Don’t Let The Sun Go Down On Me", brano che il pianista e cantante di Pinner eseguì con il giù frontman degli Wham! allo stadio di Wembley nel 1991. Sempre Jonh, insieme ad altri colleghi come Mariah Carey e Bob Geldof, sarebbero stati contattati per organizzare un evento dal vivo in memoria di Michael con finalità benefiche.