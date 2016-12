Il servizio radiotelevisivo britannico manderà in onda a partire dalla prima serata di oggi, venerdì 30 dicembre, un lungo speciale nella programmazione interamente dedicato a George Michael: l'omaggio televisivo alla star inglese di origini greche scomparsa lo scorso giorno di Natale, domenica 25 dicembre, sarà ospitato dal quarto canale della BBC a partire dalle 22, ora italiana, e vedrà seguire al documentario "George Michael: A Different Life" - monografia realizzata con i contributi, sotto forma di interviste, di colleghi dell'artista come Elton John, Boy George e Noel Gallagher - "TOTP2: Wham! Special" (alle 23,30, sempre ora italiana), raccolta di esibizioni a Top of the Pops della band che Michael aveva diviso con Andrew Ridgeley presentata da Mark Radcliffe, e - a mezzanotte ora italiana, le 23 ora locale - "George Michael Live At The Palais Garnier", concerto ripreso nel 2012 nell'ambito del "Symphonica Tour".