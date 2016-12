Meowingtons conta su Instagram più di 18mila follower, seguito che fa di lui non proprio una Web star ma - per lo meno - un influencer di prima fascia. Peccato che Meowingtons sia un gatto, adottato nel 2010 dalla star dell'EDM Deadmau5, padrone affettuoso che non perde occasione di immortalarlo per postare i suoi scatti sui social come fanno centinaia di migliaia di orgogliosi padroni di gatti in tutto il mondo.

I have my seat at the dinner party. A photo posted by Meowingtons (@meowingtons) on Apr 23, 2016 at 5:06pm PDT

Il Dj superstar è però un padrone particolarmente affettuoso, così affettuoso da voler depositare come marchio registrato il nome del suo animale domestico. Facendo le ricerche per presentare la pratica all'ufficio brevetti, però, Joel Thomas Zimmerman - questo il nome all'anagrafe dell'artista - ha scoperto orripilato che un nome simile era stato adottato dal negozio online di articoli per felini, meowingtons.com, di proprietà di Emma Bassiri, residente in Florida, che l'aveva battuto sul tempo registrando nel 2014 per prima il nome. Deadmau5 non si è scoraggiato, e - anzi - ha preso la faccenda molto seriamente: con una petizione ufficiale all'Ufficio Brevetti degli Stati Uniti l'artista sta cercando di cancellare il brevetto della Bassiri dimostrando di essere stato lui il primo ad adottare il nome Meowingtons per operazioni discografiche e di merchandise con almeno tre anni di anticipo rispetto alla concorrente. Che il Dj ritiene essere sua fan (di qui l'"appropriazione indebita" del nome del suo gatto), ma che - al proposito - non si è ancora espressa...