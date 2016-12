I casi sono due: o la crisi della discografia è davvero finita e con le note almeno i big sono tornati a fare soldi, o le grandi star del rock e del pop sono molto più ingenue di tycoon e banchieri e le tasse le pagano fino all'ultima lira. Dati però i nomi dei coinvolti, tra società con residenza fiscale in Olanda e le antiche consulenze di Rupert Loewenstein, saremmo più portati ad abbracciare la prima ipotesi. In ogni caso, Billboard ha fatto i conti in tasca ai vip europei che hanno guadagnato di più negli ultimi dodici mesi, e le sorprese sono due: la prima è la prevalenza di star del pop e del rock in vetta alla chart dei Paperoni del Vecchio Continente. La seconda è che in cima alla classifica c'è un gruppo che nel 2016 ha lavorato solo tre mesi. E no, non sono i Rolling Stones. Ecco chi sono, dai più "poveri" ai più ricchi, i musicisti europei che hanno guadagnato di più quest'anno... (continua)