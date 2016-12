"Amore antico, amica mia, amore radio nostalgia, io non ti penso quasi mai, ti ho dato in pasto agli avvoltoi, all'olocausto, ai marinai": sono questi i primi versi - cantati da Francesco Bianconi - di "Amanda Lear", il primo estratto da "L'amore e la violenza", il nuovo album della band toscana in uscita il prossimo 13 gennaio. La veste musicale del singolo apripista - che omaggia la regina dell'Eurodance anni Settanta/Ottanta - dell'ideale seguito di "Fantasma" fa il verso al synth pop - che infatti viene citato, seppur cripticamente, nel verso "amore atomico, Enola Gay", che ai fan degli Orchestral Manoeuvres In The Dark avrà di certo detto qualcosa: un tappeto di sintetizzatori innestato su un quattro quarti essenziale fa da scenario - con una struttura strofa/ritornello/strofa/ritornello solo all'apparenza semplice, ma in realtà ricca di sfumature - al dipanarsi di immagini evocate dalle due voci del gruppo di Montepulciano. Da una parte, appunto, Bianconi, al quale sono affidate le strofe, di impronta marcatamente più narrativa ("Colpa mia / se quest'anno ti hanno visto - mi dicono / vomitare gli occhi e l'anima a un concerto rock / abbracciata a una testa di cazzo / un registra, un coreografo, che ne so"), dall'altra la più eterea Rachele Bastreghi, alla cui voce - pur quasi soffocata dal pieno strumentale e molto più "dentro" nel mixaggio rispetto a quella di Bianconi, vengono affidati i versi che, in un certo senso, possono essere considerati risolutivi ("I wanna be Amanda Lear / il tempo di un LP, il lato A, il lato B / che niente dura per sempre, finisce, è meglio così), con una coda - "che niente dura per sempre, figurati io e te" - che rischia di diventare un instant classic.