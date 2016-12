Andrew Ridgeley, tutto sommato, non ha tutti i torti: George Michael è stato anche "Last Christmas" e "Careless Whisper", ma onorare la sua scomparsa citando solo le hit degli Wham! sarebbe ingeneroso. La carriera solista di Georgios Kyriacos Panayiotou è durata sei volte quella del gruppo col quale è diventato famoso, ed è ricca di prestigiose collaborazioni, magistrali interpretazioni e - molto semplicemente - bellissime canzoni che, per una ragione o per l'altra, non sono entrate nell'immaginario collettivo come le due che da qualche giorno tutti citano per ricordarlo. Luca Perasi, critico musicale, studioso dei Beatles e cultore di George Michael, ha allineato per Rockol dieci perle appartenenti alla sua carriera solista che ci sono sembrate il modo migliore per rendere omaggio a un grande autore e performer che è stato molto più di una popstar. Buona lettura, e buon ascolto...