Billboard riporta che Trey Songz è stato arrestato dopo il suo concerto di ieri sera a Detroit. In alcuni video pubblicati online si vede il cantante R’n’B rompere parti del palco della Joe Louis Arena e lanciare oggetti, quando i gestori della venue gli spengono il microfono e le luci alle 23.30.



Dice la polizia: "Si è infuriato moltissimo e ha iniziato a lanciare microfoni, altoparlanti, praticamente ogni cosa su cui riusciva a mettere le mani". In precedenza, gli era stato chiesto di concludere il suo "Big show at the Joe", a quel punto rivolgendosi al pubblico ha detto: "Se accade, vi amo comunque. Tutto quello che voglio regalarvi è il miglior spettacolo che posso fare…Se mi cacciano...divento pazzo", subito dopo ha cantato di lasciarlo continuare.



Il 32enne musicista è stato trattenuto presso il centro di detenzione di Detroit, accusato di distruzione dolosa di proprietà privata e resistenza all'arresto. La polizia di Detroit ha dichiarato che un sergente che ha tentato di portare Songz fuori dal palco è stato colpito alla testa con un oggetto ed è ricoverato in ospedale per una commozione cerebrale.