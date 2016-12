Lo scorso 4 dicembre gli Eagles sono stati celebrati al 39° Annual Kennedy Center Honors a Washington alla presenza del presidente degli Stati Uniti uscente Barack Obama. Ringo Starr ha fatto da anfitrione al loro omaggio introducendo il tributo musicale alla band californiana con un breve discorso: "Sono onorato di essere qui questa sera per onorare gli Eagles, compreso mio cognato Joe Walsh, che mi ha costretto a farlo".



I primi a salire sul palco per rendere l’omaggio musicale agli Eagles sono stati i Kings of Leon con la loro versione di “Take it easy”, seguiti dal musicista colombiano Juanes e dal virtuoso della chitarra Steve Vai che hanno interpretato la celeberrima “Hotel California”. Poi è stato il turno del cantautore Vince Gill con “Peaceful easy feeling”, seguito, infine, da Bob Seger che ha proposto “Heartache tonight”, canzone da lui scritta assieme agli Eagles nel 1979. Il tributo si è chiuso con “Life in the fast lane” interpretata da una superband formata da tutti questi artisti che hanno trascinato al canto l’intero teatro, Obama compreso.