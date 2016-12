A un anno dalla sua scomparsa, è ora disponibile un video inedito del frontman dei Motorhead Lemmy Kilmister girato al Monongo Studio di Berlino (Germania) di proprietà e gestito dai rockers tedeschi Skew Siskin.



Commenta così la band tedesca: "Lemmy ha trascorso un triliardo di ore nel nostro studio nel corso degli anni. Un sacco di storie, molte idee musicali, molti scherzi. [Questa clip è stata] registrata con una videocamera di scarsa qualità. Ma non importa. E’ un grande ricordo."



Lemmy aveva collaborato con gli Skew Siskin in diverse occasioni, anche in due canzoni che dovevano essere incluse nel suo primo album solista. I due brani – intitolati "Stand upon the mountain" e "Don’t matter to me" - sono stati prodotti dal chitarrista degli Skew Siskin Jim Voxx.