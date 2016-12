E’ risaputo che il periodo natalizio spinge la maggior parte delle persone a fare delle buone azioni. Perché è una buona azione quella fatta da Taylor Swift che si è recata nel Missouri a casa del 96enne Cyrus Porter – indubbiamente, uno dei suoi fan più attempati – per tenere un concertino per lui e i suoi familiari.



Come riporta Digital Spy, la popstar statunitense a casa del signor Porter ha interpretato alcune delle sue canzoni tra cui “Shake it off”. Il nipote di Porter, Robert Frye, ha condiviso sul proprio profilo Twitter un filmato e delle immagini dell’evento.



Frye dice che la performance è stata una "esperienza straordinaria", Taylor Swift ha trascorso del tempo con la sua famiglia a "fare selfie con i bambini e abbracciando i nonni". Mentre Porter ha dichiarato: "Guarda quello che fa. Lei fa uno show che nessun altro fa. Mi piace il modo in cui fa le cose". Ha anche mostrato alla Swift i suoi cimeli sulla seconda guerra mondiale raccolti quando combattè in Germania. A Porter è stato diagnosticato un cancro all'inizio di quest'anno, ma si augura di poter vedere ancora un concerto di Taylor Swift.





Taking selfies, holding babies, hugging grandpas and leaving lipstick marks. Taylor Swift does it all. Awsome day for my Popo!! pic.twitter.com/SaNwRK4DoL — robert frye (@bert_frye) December 27, 2016