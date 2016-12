“Home”, EP di cinque pezzi uscito il 25 novembre per Ghost records, è il frutto del trasferimento di Andrea Fornari da Torino in Lussemburgo: inizialmente nato da un cambiamento, in realtà le cinque tracce, folk moderno e dal sapore pop molto elegante, esprimono certezza; quella appunto a cui si fa riferimento in una fase di transizione. Le canzoni sono state scritte in una stanza d’albergo, durante il trasferimento da Torino.

Penso che il disco e le sue canzoni esprimano bene le sensazioni che ho provato in questo percorso di ''cambiamento''. Il sentirsi destabilizzati, insicuri, coraggiosi, malinconici, soddisfatti, speranzosi - il tutto contemporaneamente - a formare un ammasso informe di sensazioni che ha dato vita a queste cinque tracce che spero siano in grado di comunicare qualcosa a chi le ascolta...

