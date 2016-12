Secondo quanto riferito dall'edizione britannica di Metro, Elton John suonerà alle esequie di George Michael: le indiscrezioni di stampa provenienti da oltremanica vorrebbero il pianista e cantante di Pinner eseguire alla cerimonia funebre "Don’t Let The Sun Go Down On Me", brano sul quale John e Michael duettarono alla Wembley Arena nel 1991.

Sempre secondo Metro, per l'ultimo saluto al già sodale di Andrew Ridgeley negli Wham! potrebbero essere organizzate due cerimonie: una, privata, alla quale dovrebbero prendere parte solo i familiari e gli amici più intimi, e un'altra, pubblica, a beneficio dei fan.

Il Sun riporta voci secondo le quali la salma del cantante potrebbe essere sepolta nel cimitero di Highgate, a Londra, dove già riposa sua madre Lesley, morta di cancro nel 1997: "L'amore di George per sua madre è rimasto forte come sempre", ha spiegato la fonte - ovviamente anonima - citata dal tabloid, "Lui ha sempre detto di sperare di stare con lei ancora: questo è quello che avrebbe voluto".