Una pattuglia di star amiche di George Michael sarebbe stata preallertata in vista di un concerto tributo all'artista britannico morto lo scorso giorno di Natale: a riferirlo è il Daily Mail, che cita fonti anonime vicine all'entourage della scomparsa voce di "Faith". Secondo la testata inglese, lo scopo dell'iniziativa sarebbe organizzare un evento speciale per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza a cause sostenute da Michael mentre era in vita. Della partita, secondo le indiscrezioni di stampa trapelate oggi, sarebbero già Elton John e Bob Geldof - coi quale il già sodale di Andrew Ridgeley si esibì al Live Aid nel 1985 - oltre che Mariah Carey e Aretha Franklin: interessato alla partecipazione, ovviamente, sarebbe anche lo stesso Ridgeley, che condivise con Michael le prime fasi di carriera.

"Per il momento siamo solo alle fasi iniziali", ha confermato una fonte anonima al Sun: "L'idea è quella di organizzare un concerto tributo per raccogliere fondi da destinare alle cause che George aveva sostenuto quando era in vita, diritti della comunità LBGT compresi".

La generosità di George Michael è stata ulteriormente ribadita dopo la sua scomparsa, avvenuta tre giorni fa: una volta confermata la morte dell'artista, numerose associazioni benefiche hanno svelato di essere state aiutate dal cantante, che - durante la sua vita - ha sempre preferito mantenere un profilo basso non pubblicizzando le sue attività filantropiche.