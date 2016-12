Benché attorno a loro si sia creata un'aurea da superstar, Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter in vetta alle classifiche di vendita americane dei singoli non ci sono mai stati. Nemmeno con la hit "Get Lucky" - inclusa nel fortunatissimo "Random Access Memories" che sì, in cima alla classifica di vendita degli album USA ci finì, e che fruttò al duo dance parigino due Grammy Awards - i Daft Punk avevamo mai guadagnato la prima posizione della Billboard chart, almeno fino a ieri: grazie alla collaborazione con la stella dell'alt-R&B canadese The Weeknd su "Starboy" i ragazzi d'oro della dance transalpina sono finalmente riusciti a salire in vetta alla Billboard Chart.

Su quali possano essere i programmi di Homem-Christo e Bangalter per il prossimo futuro è ancora calata una fitta coltre di mistero: le ultime speculazioni in merito risalgono alla fine dello scorso ottobre, quando la comparsa online del sito www.alive2017.com (ad oggi non consultabile) fece pensare a un prossimo tour dei Daft Punk.