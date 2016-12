Lorenzo Cherubini è stato impegnato molto nella beneficenza, per il Natale del 2016: dopo essersi prodotto in un concerto a sorpresa per i piccoli pazienti dell’ospedale Meyer di Firenze, Jovanotti ha avuto modo di pensare anche agli ospiti del canile di Ossaia di Cortona, ai quali ha "regalato" 15 quintali di crocchette. A riferirlo è l'edizione online della Stampa: il cantante, riferisce la testata torinese, non è la prima volta che si impegna a favore della struttura, che serve i comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Lucignano, Marciano della Chiana e Foiano della Chiana, in passato già supportata con una campagna che l'ha visto testimonial.