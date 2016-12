Ci sono anche gli alfieri del big beat nel novero di artisti che torneranno ad affacciarsi sul panorama discografico nel corso del prossimo anno: con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale i Prodigy hanno annunciato la pubblicazione di "nuova musica" nel corso del 2017.



Al momento non è dato sapere se il nuovo materiale possa concretizzarsi un un vero e proprio album di inediti o in altre forme meno impegnative, come - per esempio - un EP: di certo la band di Keith Flint, segnalatasi per l'ultima volta ai mercati con "The Day Is My Enemy" nel 2015, ha dimostrato di avere un piano promozionale piuttosto strutturato per i prossimi mesi, essendo già stata annunciata tra gli headliner dell'Ultra Music Festival di Miami e dell'Exit Festival in Croazia.