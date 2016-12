Il sindaco di Borgo Virgilio Alessandro Beduschi ha deciso di cancellare l'esibizione che lo Youtuber Paul Yeboah, noto al pubblico generalista per il personaggio dell'improbabile rapper Bello Figo, aveva in programma nella cittadina in provincia di Mantova per la prossima serata del 31 dicembre: come riferisce l'edizione online del Corriere della Sera a convincere il primo cittadino ad annullare la presenza del giovane italo-ghanese dal cartellone della festa in programma al Palazzetto dello sport della frazione di Cerese sono state alcune minacce fatte pervenire via social network da gruppi di estrema destra, che prendevano di mira non solo Yeboah ma anche il suo pubblico. Mentre Bello Figo si è limitato a dirsi "molto amareggiato" per l'accaduto, gli organizzatori stanno valutando di spostare l'evento presso un'altra struttura pur di non rinunciare alla presenza di Yeboah.