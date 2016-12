E’ all’asta su Ebay una rara registrazione del cantante degli Alice in Chains Layne Staley di quando militava nei 40 Years of Hate. Ron Holt, ex compagno di Staley negli 40 Years of Hate, ha riversato su nastro sei canzoni di quel periodo. Holt descrive quella musica come un mix di ‘industrial, rock e funk-rock’ e dice che le canzoni ‘non sono mai state registrate completamente’. Ha anche detto che il chitarrista degli Alice in Chains Jerry Cantrell avrebbe dovuto suonare la chitarra con la band, ma non lo ha mai fatto.



Il nastro è in vendita, ma non i diritti di pubblicazione anche se saranno prese in considerazione eventuali offerte. L'offerta di partenza per il nastro è di 500 dollari, ma coloro che desiderano sottrarsi allo stillicidio dell’asta possono acquistare direttamente la registrazione per 5000 dollari.



Layne Staley è morto nel 2002 a causa di un overdose di eroina. Gli Alice in Chains inattivi dal 1996 hanno ripreso vita per merito di Cantrell 10 anni dopo con William Duvall come nuovo cantante della band.



Questi i titoli dei brani dei 40 Years of Hate in vendita:

01. “Party People”

02. “It’s Coming After” (Released on Second Coming’s L.O.V.Evil CD)

03. “Throw Me Down”

04. “Tell Me How To Love You”

05. “Dance It Up”

06. “I Don’t Care”



Puoi partecipare all’asta cliccando qui