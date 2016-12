In questo 2016 più funesto che mai è venuta a mancare, all’età di 60 anni, anche l’attrice Carrie Fisher, resa popolare dalla parte della principessa Leila nella saga “Star wars”, in Italia “Guerre stellari”. Il 23 dicembre era stata ricoverata a Los Angeles dopo un attacco cardiaco avuto in volo mentre giungeva da Londra. Ne dà notizia il portavoce della famiglia, Simon Halls: "E’ con profonda tristezza che Billie Lourd conferma che la sua amata madre Carrie Fisher è deceduta alle 8:55 di questa mattina. E’ stata amata dal mondo e ci mancherà profondamente".



L’attrice era figlia del cantante Eddie Fisher e della attrice Debbie Reynolds. Divenne famosa con il ruolo della principessa Leila interpretato nel film “Star wars” uscito nel 1977 e nei capitoli successivi della serie. Nel 1980 interpretò la parte della ex fidanzata di John Belushi in "Blues brothers". In quegli anni cadde nel tunnel della droga, esperienza che poi raccontò nel libro semi-autobiografico “Cartoline dall’inferno” uscito nel 1987. Nel 1983 sposò Paul Simon ma il matrimonio durò un solo anno, anche se la relazione venne ripresa ed ebbe la propria definitiva fine nel 1991. Alla sua relazione con Carrie Fisher è ispirato il suo album del 1983 “Hearts and bones”.