La Rough Trade ha incoronato album dell’anno ”Post pop depression” di Iggy Pop. Per celebrare l’ex frontman degli Stooges l’etichetta ha patrocinato il documentario "I’ve nothing but my name". Su YouTube è possibile vedere la prima parte di questo filmato che ha una durata di circa un’ora. In questa prima porzione si possono vedere Iggy Pop e Thurston Moore (Sonic Youth) conversare nella casa di Iggy a Miami. I due parlano dei primi esperimenti psichedelici degli Stooges e della influenza che hanno avuto sui Sonic Youth. Iggy poi parla della donna di San Francisco che gli ha ispirato la canzone "Gardenia" (contenuta in “Post pop depression”) e racconta un piccante aneddoto. Infine, intorno al minuto 15:50, i due si lanciano in una versione di "Johnny B. Goode" di Chuck Berry.