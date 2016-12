Esce per l’etichetta tedesca Rotten Roll Rex “Vultures of the black river”, il nuovo e terzo album dei metallari romani Southern Drinkstruction. La band è formata da Pinuccio Ordnal (chitarra), Francesco Basthard (voce), Carlo Zorro (basso) e Andrea Vagenius (batteria).



Tracklist:



01. Appetite For Drinkstruction

02. Elvis In Chains

03. Vultures Of The Black River

04. Ass Parking Bitch

05. Goatboy

06. Back To Kill You

07. Say My Name

08. Out For Blood

09. Bloody Stone

10. THUV