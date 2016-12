Tra i contributi musicali che vanno ascritti a merito di George Michael ve ne è uno da ‘non tutti sanno che…’. Non tutti sanno che il popolare e divertente sketch televisivo ‘Carpool Karaoke’ di James Corden che ospita invariabilmente i più grandi nomi dell’universo musicale nasce proprio con lo scomparso artista inglese.



Il tutto risale al 2011 quando Corden - che all’epoca era noto come Smithy nella serie tv inglese Gavin & Stacey – mentre è in automobile a cantarsela con George Michael riceve una telefonata da Comic Relief (associazione inglese che opera a favore dei bambini meno abbienti) chiedendo che Smithy si rechi immediatamente alla BBC.



Potete vedere tutto qui sotto. Come al solito quando c’è di mezzo James Corden il tutto è molto divertente. Questo video ha cambiato la vita di Corden e – a costo di essere melensi - ha migliorato un pochino anche la nostra. Anche per questo: grazie, George.