George Michael è stato trovato morto nel proprio letto dal compagno Fadi Fawaz, come da lui stesso raccontato lui stesso al Daily Telegraph. Ma la testata inglese si spinge più in là, ipotizzando che la causa del decesso della pop star inglese – ovvero, l’arresto cardiaco - potrebbe essere stata la conseguenza di un'overdose di eroina. Una fonte del giornale ha riferito che sino allo scorso anno Michael era dipendente dalla eroina ed è stato ricoverato più di una volta per curarsi.



Fadi Fawaz ha così ricordato al Daily Telegraph la fine del suo compagno: "Dovevamo andare al pranzo di Natale. Sono andato a svegliarlo e lui era sdraiato tranquillamente a letto. Non sappiamo ancora cosa sia successo. Tutto era molto complicato ultimamente, ma George era in attesa del Natale. Ora tutto è rovinato. Voglio che la gente lo ricordi com’era, una bella persona".